موعد مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي



مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول ونوريتش سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل ليفربول أن يبدأ الدوري الممتاز بنتائج لافتة حتى وإن كانت المهمة صعبة خارج أرضه.

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ليفربول ونوريتش سيتي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول ونوريتش سيتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

