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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي حصرياً على beIN SPORTS

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مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في اهم مباريات يوم الاحد ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

Reuters

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

موعد مباراة ليفربول

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي الأحد 22 أيلول/ سبتمبر انطلاقاً من الساعة 18:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تشيلسي وليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. 

مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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