موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي حصرياً على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي - مباشر - اشترك هنا

سيحل ليستر سيتي بقيادة مدربه الأيرلندي برندن رودجرز ضيفان على فريق الأخير السابق ليفربول في مباراة واعدة، السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدخل ليستر سيتي مباراته ضد ليفربول بمعنويات عالية عقب فوزه الساحق على ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة الأحد الماضي. في حين يدرك مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، جيدا تهديد ضيفه، خاصة إذا كان متصدر الـ"بريميرليغ" سيدافع مثلما فعل ضد سالزبورغ النمساوي الأربعاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري الأبطال في مبارة معقدة انتهت بفوز الـ"ريدز" بشق النفس وبنتيجة (4-3).

وقاد رودجرز الذي خلف الفرنسي كلود بويل، ليستر سيتي، البطل المفاجأة موسم 2015-2016، إلى نتائج لافتة هذا الموسم حيث حقق أربع انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة خولته المركز الثالث بين الستة الكبار مستغلاً البداية المتعثرة لتوتنهام وأرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

من جهة أخرى، سيسعى ليفربول إلى تمديد سلسلة انتصاراته الافتتاحية ليعادل أفضل إنجاز له في تاريخه عندما فاز بمبارياته الثماني الأولى موسم 1990-1991 ويصبح على بعد فوز واحد من صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في افتتاح البريمر ليغ: تشيلسي (9 انتصارات موسم 2005-2006).

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة ليفربول وليستر سيتي يوم السبت 5 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 17:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD2 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ليفربول وليستر سيتي وأهم مباريات الدوري الإنكليزي بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة، وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.