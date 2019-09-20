موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد - مباشر - اشترك هنا

يدرك مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين أن الأمور لن تكون سهلة حين يواجه فريقا مشاكساً مثل واتفورد السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

والتقى الفريقان للمرة الأخيرة في أيار/مايو الماضي حين تواجها في نهائي كأس الرابطة في مباراة من طرف واحد حسمها سيتي بسداسية نظيفة، ليكمل ثلاثيته المحلية التاريخية.

لكن وضع سيتي أصبح مختلفا بعد قرابة أربعة أشهر من ذلك النهائي، إذ يجد نفسه متخلفا في ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه ليفربول بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام نوريتش سيتي 2-3، كما يواجه مدربه غوارديولا مشكلة حقيقية في مركزي قلب الدفاع مع اصابة الفرنسي أيمريك لابورت وجون ستونز.

ولن تكون المهمة سهلة ضد واتفورد الذي عادت إليه الروح مع عودة الإسباني كيكي سانشيس فلوريس للإشراف عليه خلفاً لمواطنه خافي غارسيا، كما أثبت في مباراته الأولى مع مدربه الجديد-القديم حين قلب تخلفه أمام أرسنال بثنائية إلى تعادل 2-2 في المرحلة الماضية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد يوم السبت 21 أيلول/سبتمبر في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD2 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر سيتي وواتفورد وأهم مباريات الدوري الإنكليزي بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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