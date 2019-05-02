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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يوناتد والبث المباشر وتغطيتها الخاصة

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مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول يوم السبت متاحة حصرياً في البث الحي المباشر عبر قنوات beIN SPORTS وعبر وسائلنا عبر الانترنت.

Reuters

تشهد الجولة 37 من الدوري الإنكليزي مواجهة مرتقبة بين نيوكاسل يونايتد وليفربول ضمن الدوري الإنكليزي حيث يسعى الثاني لتحقيق الفوز لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي الذي سيكون بدوره في مهمة أمام ليستر سيتي الاثنين القادم.

مشاهدة البث المباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول سيكون متاحاً حصرياً عبر beIN SPORTS HD2 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة.

يحتل ليفربول حالياً المركز الثاني برصيد 91 نقطة بفارق نقطة عن سيتي المتصدر مع تبقي جولتين من البطولة.

ويحتاج ليفربول إلى جهد معنوي مضاعف خصوصاً بعد خسارته أمام برشلونة في كامب نو 0-3 الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما لا يمكن إغفال حاجة فريق يورغن كلوب إلى تناسي فكرة أن مصيره في الفوز بالبطولة ليس بيده مع تبقي ست نقاط فقط متاحة حتى نهاية الدوري.

بالإضافة لوسال النقل المباشر عبر التلفزيون والانترنت، ستكون تغطية المباراة المباشرة لأهم تفاصيلها بالفيديو متاحة هنا عبر هذا المقال. فترقبوها.

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