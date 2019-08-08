موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي والتغطية المباشرة

ويطلق ليفربول وصيف النسخة الماضية عجلة الموسم الجديد باستضافة الوافد الجديد نوريتش سيتي، بينما يحل مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي ضيفا على وست هام السبت.

إذا يقص ليفربول ونوريتش سيتي شريط الدوري الإنكليزي لكرة القدم للموسم الجديد حيث بإمكانكم كالمعتاد متابعة البث المباشر للقاء عبر قنواتنا.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي سيكون الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرمة.

وسيتم بث اللقاء عبر beIN SPORTS HD2 وكذلك عبر beIN SPORTS HD11 وتتوفر القناتان عبر متابعة مباشرة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT مسبوقة الدفع.

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وستتم مواكبة اللقاء بتغطية حية لحظة بلحظة فور حدوثها بالفيديو عبر هذا المقال قترقبونا.