العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي ومعلومات البث المباشر

من قبل

لا تفوتوا فرصة مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي حصرياً على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي

 

مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر تشاهدونها الأحد 14-4-2019 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي
المباراة الموعد القنوات الناقلة
ليفربول x تشيلسي

الأحد 14 أبريل

الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر

 beIN SPORTS HD2

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي تتابعونه حصرياً على قناة beIN SPORTS HD2.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر على الانترنت وبجودة عالية عبر خدمة beIN CONNECT.

يستقبل ليفربول، على ملعبه أنفيلد، الفريق اللندني العنيد تشيلسي وعينه على الاستمرار في منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، فيما يتطلع فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري إلى الحفاظ على الثالث المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بذكريات السقوط التاريخي لستيفن جيرارد أمام البلوز موسم 2014، يدخل ليفربول مواجهة السبت بحذر شديد وحافز كبير لتجنب ذلك السيناريو المخيف الذي أضاع الدوري على الفريق لمصلحة مانشستر سيتي حينذاك، حيث انتهت المواجهة بفوز تشيلسي 2-0.

كانت تلك المباراة الشهيرة لحساب المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري وكان النجم الحالي لليفربول محمد صلاح أساسياً مع فريقه الأسبق تشيلسي  ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 21.

التقديم الفني لمباراة ليفربول وتشيلسي

ليفربول تشيلسي محمد صلاح
السابق محمد صلاح ضحية عنصرية بعض مشجع
اقرأ
محمد صلاح ضحية عنصرية بعض مشجعي تشلسي والنادي اللندني يتصدى بحزم
التالي بينيتيز يطالب لاعبيه بالمزيد م
اقرأ
بينيتيز يطالب لاعبيه بالمزيد من أجل كسب النقاط والبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز

آخر الأحداث