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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والتغطية الخاصة

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مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في بث مباشر ضمن الجولة الرابعة من الدوري الانكليزي متاحة حصرياً عبرbeIN SPORTS.

AFP

يخوض ليفربول مباراة اليوم السبت خارج أرضه في مواجهة مضيفه بيرنلي وستكون ختام مباريات الجولة لهذا اليوم قبل متابعة بقية المباريات الأحد.

موعد المباراة سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيكون النقل المباشر متوفر عبر beIN SPORTS HD2 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

ليفربول المتألق، يملك ثلاثة انتصارات و9 نقاط في صدارة الدوري ويتطلع لفوز رابع يبدو قريباً.

من جهته يملك بيرنلي 4 نقاط وكان تعادل الجولة الماضية مع وولفرهامبتون 1-1. 

وبإمكانكم متابعة مباراة ليفربول وبيرنلي بتغطية خاصة عبر هذا المقال وبالفيديو لأبرز الاحداث خلال اللقاء فور حدوثها لا سيما الأهداف.

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