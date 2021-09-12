موعد البث المباشر ومشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد

ليفربول الباحث عن تحقيق فوزه الثالث والالتحاق بفرق الصدارة يحل ضيفاً اليوم على ليدز يونايتد في مباراة مرتقبة سيستضيفها ملعب ايلاند رود في مدينة ليدز ضمن الأسبوع الرابع من الدوري الإنكليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وليدز تكتسب أهميتها من النتائج التي تحققت السبت في افتتاح الجولة الرابعة من المسابقة حيث دشن أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو مسيرته الجديدة من مانشستر يونايتد بقيادة الفريق إلى الفوز على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، بعد أن افتتح سجله التهديفي في المسابقة بإحرازه هدفين في الدقيقتين 45 و62 فرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بالمشاركة مع تشيلسي الذي فاز على أستون فيلا بدوره (3-0) في مواجهة أحرز خلالها نجم الفريق وهدافه لوكاكو هدفين.

ليفربول من جانبه يدخل مباراته أمام ليدز ورصيده من النقاط 7 في المركز السابع مؤقتاً بعد أن فاز الفريق في مباراتين وتعادل في مباراة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه هدف وحافظ على نظافة شباكه في مواجهتين.

ليدز يونايتد بدوره خاض 3 مباريات ولم يحقق الانتصار إلى الآن إذ تعادل الفريق في مباراتين وخسر مباراة وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 8 ويحتل حالياً المركز السابع عشر وهي بداية مخيبة جداً لرجال المدرب مارسيلو بييلسا

مباراة ليفربول وليدز يونايتد – كيفية المشاهدة

• مباراة ليفربول وليدز يونايتد سيكون موعدك معها اليوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة ليفربول وليدز يونايتد ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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