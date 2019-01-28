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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الإنكليزي الممتاز

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي لحساب المرحلة الرابعة الوعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters

 

مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي على الانترنت

يستهدف ليفربول الاستمرار في تحقيق الانتصارات عندما يستضيف العنيد ليستر سيتي في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وليستر سيتي تتابعونها الأربعاء على قناة beIN SPORTS HD2 في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وليستر سيتي تتابعونها بتعليق الزميل علي محمد علي.

كما يمكنكم متابعة المواجهة المرتقبة بين ليفربول وليستر سيتي على الانترنت وبجودة عالية من خلال beIN CONNECT.

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ليفربول ليستر سيتي
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