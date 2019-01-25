موزيس معاراً من تشيلسي إلى فنربهتشه

وأكد النادي اللندني إنتقال لاعبه في بيان جاء فيه "إنضم فيكتور موزيس اليوم إلى فنربهتشه على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020. نتمنى لفيكتور، أحد أكثر اللاعبين شعبية في الفريق، الأفضل".

وانضم موزيس (28 عاماً) إلى تشيلسي في عام 2012 قادماً من مواطنه ويغان، وشارك في احراز "البلوز" لقب الدوري الانكليزي الممتاز موسم 2016-2017 وكأس انكلترا 2018. كما تمت اعارته إلى كل من ليفربول، ستوك سيتي ووست هام، قبل أن يفرض نفسه مع تشيلسي.

وخسر اللاعب النيجيري مركزه كأساسي في تشكيلة النادي اللندني منذ أن خلف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري مواطنه أنطونيو كونتي العام الماضي.

ولم يخض موزيس أي مباراة بالقميص الأزرق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما كان لعب ست مباريات فقط في مختلف المسابقات، منها مباراة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية.

ومدد موزيس عقده في آذار/مارس 2017 في صفوف تشيلسي حتى نهاية موسم 2020-2021.