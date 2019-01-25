العربية
English
Français
كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الإنكليزي الممتاز

موزيس معاراً من تشيلسي إلى فنربهتشه

من قبل

أعلن نادي تشيلسي الانكليزي الجمعة إنتقال لاعبه الدولي النيجيري فيكتور موزيس إلى فنربهتشه التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020.

www.fenerbahce.org

وأكد النادي اللندني إنتقال لاعبه في بيان جاء فيه "إنضم فيكتور موزيس اليوم إلى فنربهتشه على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020. نتمنى لفيكتور، أحد أكثر اللاعبين شعبية في الفريق، الأفضل".

وانضم موزيس (28 عاماً) إلى تشيلسي في عام 2012 قادماً من مواطنه ويغان، وشارك في احراز "البلوز" لقب الدوري الانكليزي الممتاز موسم 2016-2017 وكأس انكلترا 2018. كما تمت اعارته إلى كل من ليفربول، ستوك سيتي ووست هام، قبل أن يفرض نفسه مع تشيلسي.

وخسر اللاعب النيجيري مركزه كأساسي في تشكيلة النادي اللندني منذ أن خلف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري مواطنه أنطونيو كونتي العام الماضي.

ولم يخض موزيس أي مباراة بالقميص الأزرق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما كان لعب ست مباريات فقط في مختلف المسابقات، منها مباراة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية.

ومدد موزيس عقده في آذار/مارس 2017 في صفوف تشيلسي حتى نهاية موسم 2020-2021. 

تشيلسي الإنكليزي
السابق هيغوايين وصل إلى لندن لإتمام ع
اقرأ
هيغوايين وصل إلى لندن لإتمام عملية انتقاله إلى تشيلسي
التالي

آخر الأحداث