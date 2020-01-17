مورينيو ينفي تلقي عرض من إنتر لضم إريكسن

وينتهي عقد إريكسن (27 عاماً) في الصيف المقبل ولم يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام بريطانية أنّ اللاعب الدنماركي يتأهب للانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية نهاية الشهر الجاري.

ورداً على سؤال بشأن احتمال انتقال إريكسن إلى الدوري الإيطالي أجاب مورينيو قائلاً "بإمكانك توجيه هذا السؤال إلى وكيل أعماله وإنتر ميلان لأنهما يعرفان أكثر مني، إذا كانا واثقين فهذا لأنهما يستعدان لتقديم عرض لنا وهو ما لم يحدث بعد، حين أرى الناس يتحدثون...أشخاص في موقع المسؤولية .. أشعر بدهشة".

وتابع: "إنّه يرغب في تقديم أفضل ما لديه، من الطبيعي حتى 31 يناير ألا يكون في كامل تركيزه، هذه نتيجة طبيعية لهذا الموقف".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة ظلّ الناس يقولون إنها ستكون آخر مباراة له، إريسكن سيلعب غداً".

وكشف مورينيو أن توتنهام صاحب المركز الثامن يبحث عن مهاجم جديد بجانب هاري كين الذي سيغيب عن الملاعب حتى نيسان بسبب الإصابة.

وطرحت تقارير إعلامية عدة أسماء من بينها كشيشتوف بيونتك لاعب ميلان.

وأضاف مورينيو: "هل نحتاج إلى مهاجم؟ نعم ويجب أن تكون خطوة إيجابية للفريق، ليس الأمر سهلاً لكننا سنحاول تعزيز التشكيلة بهذا النوع من اللاعبين، هناك أسماء كثيرة، أعتقد أن غالبيتهم ممن يرغبون في إثبات جدارتهم".

وربما ستشهد مباراة واتفورد أول ظهور للوافد الجديد جيدسون فرنانديز المنضم من بنفيكا على سبيل الإعارة في وقت يسعى فيه توتنهام للعودة للمربع الذهبي بعد تراجعه بفارق تسع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وقال مورينيو "سيكون (فرنانديز) ضمن تشكيلة الفريق أمام واتفورد سواء كان أساسياً أم لا، بعد ضم لاعبين جدد في يناير فمن الطبيعي أن تكون محتاجاً لجهود اللاعب، نحتاج لمشاركته".

وتلقى مورينيو أخباراً إيجابية بشأن الحارس هوغو لوريس الذي عاد للتدريبات عقب تعافيه من خلع في المرفق.

وأوضح مورينيو: "قلت لكم قبل شهر سيعود في فبراير، فمن الطبيعي أن يعود في فبراير، إذا سألتني أوائل فبراير أم أواخر فبراير فسأقول في هذه الحالة إنني أرجح أوائل فبراير".