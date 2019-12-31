مورينيو ينتقد مدافعيه

ويعاني توتنهام للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، خصوصاً لناحية الحفاظ على نظافة شباكه بعد تولي مورينيو مهامه خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولا يواجه فريق شمال لندن مشكلات في التسجيل، في ظل تواجد الهداف الدولي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لكنه لا يزال على بعد خمس نقاط من تشيلسي الرابع قبل مواجهة اليوم الأول من السنة الجديدة ضد ساوثمبتون.

قال مورينيو "تكمن المشكلة في طريقة تلقينا الأهداف وأسلوب لعبنا".

تابع "لكن علينا أن نتحسّن. نتلقى أهدافاً كثيرة وهذا محبط للغاية. لو كنت أحد مهاجمي فريقنا، لأصبت بالإحباط لأن الخط الخلفي ليس قادراً على إيقاف الهجمات".

برغم ذلك، كشف مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق أنه لا ينوي تعديل خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة "لدينا المزيد من الوقت للعمل وبالعمل يمكننا التحسن".

ويغيب عن توتنهام، وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ظهيره داني روز لإصابة عضلية ستبعده على الأقل أسبوعين، فيما يعود هاري وينكس والفرنسي موسى سيسوكو لانتهاء إيقافهما.

وفي آخر أربع مباريات، فاز توتنهام على أرض ولفرهامبتون 2-1، خسر أمام ضيفه تشيلسي صفر-2، فاز على ضيفه برايتون 2-1 ثم تعادل على أرض نوريتش 2-2.