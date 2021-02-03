مورينيو يتوقع عودة كاين الأسبوع المقبل

وتعرض قائد المنتخب الإنكليزي لإصابة في كاحلي قدميه خلال المباراة التي خسرها أمام ضيفه ليفربول 1-3 الخميس الماضي، وكان توتنهام يخشى غيابه لفترة طويلة.

لكن كاين (27 عاما) حقق تقدمًا جيدًا في عملية التعافي ويتوقع مورينيو أن يكون جاهزا لمواجهة مضيفه إيفرتون الأربعاء المقبل في الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي أو في 13 شباط/فبراير الحالي ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي عشية استضافة الجار تشيلسي في ختام المرحلة الثانية والعشرين "تحسُّن جيد، إنه سعيد بالتطور في التعافي وبالطبع نحن سعداء أيضا".

وأضاف "أعتقد أنه ليس من التفاؤل الجيد القول إنه يجب عليه أن يلعب الأسبوع المقبل، سيكون ذلك مجرد نتيجة لتطوره الجيد في التعافي. لذلك نحن سعداء. كنا خائفين عندما حدث ذلك، لكن الأسبوع المقبل سنلعب مع إيفرتون و(مانشستر) سيتي في نهاية الأسبوع. أعتقد أنه في إحدى هاتين المباراتين يجب أن يعود".