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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مورينيو يتوقع "أنباء سيئة" عن إصابة كاين

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أقرّ البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنكليزي أنه يتوقع "أنباء سيئة" عن حالة مهاجمه هاري كاين الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال الخسارة أمام ساوثمبتون في الدوري الممتاز لكرة القدم.

Reuters

وخرج كاين مصابا في الدقيقة 75 من المواجهة التي خسرها سبيرز بهدف نظيف خارج قواعده أمام "ساينتس" في المرحلة الحادية والعشرين.

وقال مورينيو "لا أعرف بعد، أعتقد أنه في وقت لاحق اليوم سنحصل على أنباء. ولكن إن سألتموني عن شعوري، إن كانت أنباء جيدة أو سيئة، أميل أكثر إلى الأنباء السيئة، نظرا لما شعر به هاري كاين والطريقة التي غادر بها المباراة".

وتابع "لم يفكر مرتين، لم يأخذ بضع ثوان ليدرك مدى شدة الحالة".

ويحل توتنهام الذي يحتل المركز السادس في الدوري، ضيفا على ميدلسبره من الدرجة الأولى، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس إنكلترا الأحد.
 

مورينيو توتنهام هاري كاين
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