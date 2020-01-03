مورينيو يتوقع "أنباء سيئة" عن إصابة كاين

وخرج كاين مصابا في الدقيقة 75 من المواجهة التي خسرها سبيرز بهدف نظيف خارج قواعده أمام "ساينتس" في المرحلة الحادية والعشرين.

وقال مورينيو "لا أعرف بعد، أعتقد أنه في وقت لاحق اليوم سنحصل على أنباء. ولكن إن سألتموني عن شعوري، إن كانت أنباء جيدة أو سيئة، أميل أكثر إلى الأنباء السيئة، نظرا لما شعر به هاري كاين والطريقة التي غادر بها المباراة".

وتابع "لم يفكر مرتين، لم يأخذ بضع ثوان ليدرك مدى شدة الحالة".

ويحل توتنهام الذي يحتل المركز السادس في الدوري، ضيفا على ميدلسبره من الدرجة الأولى، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس إنكلترا الأحد.

