مورينيو يؤكد قدرة توتنهام على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى



وكان توتنهام احتل المركز الأول أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي لكنه لم يحقق الفوز سوى في 3 من مبارياته الـ12 الأخيرة ليتراجع إلى المركز التاسع متخلفاً بفارق 6 نقاط عن جاره تشيلسي الرابع لكنه خاض مباراة أقل.

وقال المدرب البرتغالي: "من المبكر الحديث عن الترتيب في الوقت الحالي" عشية مواجهة فريقه لجاره وست هام في لندن ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي.

وأضاف: "الفرق الأخرى لا تزال تملك مباريات مؤجلة، اما نحن فلعبنا ذهاباً وإياباً ضد ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، أما الفرق الأخرى فلم تخض مبارياتها في الإياب ضد هذه الفرق المتقدمة في الترتيب".

ويعتقد مورينيو بأنّ فريقه يستطيع التأهل إلى المسابقة القارية الأهم بقوله: "كلّ شيء يمكن أن يحصل، نستطيع أن ننهي الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، الستة الأولى أو خارج الستة الأوائل لكن يتعيّن علينا أن نحقق أفضل ما يمكن".

