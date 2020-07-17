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الدوري الإنكليزي الممتاز

مورينيو يؤكد غياب ديلي آلي

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أعلن اليوم الجمعة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن غيابه لاعبه ديلي آلي عن مواجهة توتنهام هوتسبير أمام ليستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

REUTERS

ويحاول ديلي آلي (24 عاماً) تجاوز مخلفات إصابة عضلية ألمت به منذ بداية شهر يوليو/تموز إلا أن مدربه البرتغالي أكد غيابه عن مواجهة الجولة 37 من الدوري الإنكليزي.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السابع بـ55 نقطة فيما يحتل ليستر المركز الرابع بـ62 نقطة. 
 

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