مورينيو يؤكد غياب ديلي آلي

ويحاول ديلي آلي (24 عاماً) تجاوز مخلفات إصابة عضلية ألمت به منذ بداية شهر يوليو/تموز إلا أن مدربه البرتغالي أكد غيابه عن مواجهة الجولة 37 من الدوري الإنكليزي.
ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السابع بـ55 نقطة فيما يحتل ليستر المركز الرابع بـ62 نقطة.
ويحاول ديلي آلي (24 عاماً) تجاوز مخلفات إصابة عضلية ألمت به منذ بداية شهر يوليو/تموز إلا أن مدربه البرتغالي أكد غيابه عن مواجهة الجولة 37 من الدوري الإنكليزي.
ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السابع بـ55 نقطة فيما يحتل ليستر المركز الرابع بـ62 نقطة.
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