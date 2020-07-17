مورينيو يؤكد غياب ديلي آلي

ويحاول ديلي آلي (24 عاماً) تجاوز مخلفات إصابة عضلية ألمت به منذ بداية شهر يوليو/تموز إلا أن مدربه البرتغالي أكد غيابه عن مواجهة الجولة 37 من الدوري الإنكليزي.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السابع بـ55 نقطة فيما يحتل ليستر المركز الرابع بـ62 نقطة.

