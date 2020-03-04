مورينيو للمطالبين بباروت "لا يعرفون شكله"

ويواجه مورينيو ضغوطا إضافية للدفع بباروت، في ظل غياب المهاجمين الأساسيين هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين بسبب الإصابة.

وكان باروت (18 عاما) هدافا مميزا في فرق الفئات العمرية وحمل ألوان منتخب جمهورية أيرلندا في مباراة واحدة، لكنه لم يخض بعد مباراة كاملة على مستوى الكبار مع ناديه.

وكرر مورينيو أن باروت ليس جاهزا بعد للحلول بدلا من كاين وسون "نحن في عالم حيث هناك كثير من الناس لا يعرفون ما إذا كان شعر تروي طويلا أو قصيرا".

تابع "أو أشقر أو داكن. لا يعرفون ذلك، ويقولون: تروي، تروي، تروي، تروي، يجب أن يلعب".

أضاف "كان هناك شخص ورائي ذاك اليوم على دكة البدلاء: +ادفع بتروي، ادفع بتروي+. لا أعتقد أنه يعرف تروي".

ودفع مورينيو بباروت في الدقائق الأخيرة من الخسارة ضد ولفرهامبتون 2-3 في الدوري المحلي.

واُرسل اللاعب الشاب الاثنين لخوض مباراة مع فريق تحت 23 عاما، في رسالة واضحة لإظهار قدراته المتميزة مقارنة مع باقي زملائه.

وقال مورينيو إنه سعيد لمجهوده خلال 45 دقيقة من المباراة "قلت له قبل المباراة، كل مرة تلعب مع شبان من عمرك، يجب أن تظهر لزملائك سبب تميزك عنهم".

تابع "(تظهر لهم) لماذا أنت تتدرب مع الفريق الأول كل يوم خلافا لهم".

أضاف "أعتقد أن تروي سيصبح أقوى وأقوى لكن خطوة بخطوة. وليس فورا. وإذا شارك غدا وسجل هدف الفوز وأصبح في عناوين الصحف، لن يتغير أي شيء. سيعود الأسبوع التالي ويلعب مع فريق تحت 23 عاما. الأمور تأتي بالتدرج".

