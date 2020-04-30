مورينيو - عودة المباريات جيدة للأندية والجماهير

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تعليق منافسات كرة القدم في بريطانيا، بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز، منذ التاسع من آذار/مارس الماضي إلى أجل غير مسمى.

وأسفر "كوفيد-19" عن وفاة ما يزيد عن 26 ألف شخص، من ضمن ما يفوق 165 ألف حالة إصابة مؤكدة ومعلنة في المملكة المتحدة.

وكان الاتحاد الهولندي للعبة أعلن الجمعة إنهاء الدوري المحلي لموسم 2019-2020، في حين دعت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراتشينيانو اليوم الخميس رابطة الدوري الفرنسي إلى إلغاء موسم الدرجة الأولى.

ومن المقرر أن تجتمع أندية الدرجة الممتازة في إنكلترا غداً الجمعة مع "مشروع الاستئناف" على رأس جدول أعمالها. وستتم مناقشة كيف يمكن إكمال الموسم على الرغم من الصعوبات اللوجستية.

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية من ملعب توتنهام الذي تحول إلى مركز للمساعدة في مكافحة فيروس "كوفيد-19"، "أفتقد كرة القدم. لكني أفضل أن أقول إني أفتقد عالمنا، كما أعتقد أننا جميعاً نفتقده. كرة القدم هي مجرد جزء من عالمي. لكن علينا أن نتحلى بالصبر، هذه معركة علينا جميعاً أن نخوضها".

ومن غير المتوقع أن يُسمح للمشجعين بحضور المباريات في حال اتخذ القرار باستئناف الموسم.

ورأى مورينيو أنه في حال إقامة المباريات خلف أبوب موصدة، فإنه سيظل بإمكان اللاعبين تقديم عروض للملايين الذين يشاهدون (عبر التلفزيون) في جميع أنحاء العالم، مضيفاً "إذا لعبنا المراحل التسع المتبقية هذا الموسم، سيكون ذلك جيداً لجميعنا. سيكون ذلك جيداً لكرة القدم، وللدوري الإنكليزي الممتاز".

وتابع "مع وجود الكاميرات (النقل التلفزيوني)، فهذا يعني ان هناك الملايين تشاهدنا. فإذا دخلنا يوما إلى الملعب وكانت المدرجات فارغة، فهذا لا يعني أنها فارغة، على الإطلاق".



كاين عائد؟



وصرح مورينيو قبل اعلان تعليق البطولة، أنه ينتظر بفارغ الصبر انتهاء الموسم نتيجة الاصابات الكثيرة في صفوف فريقه.

وعانى توتنهام الذي كان يحتل المركز الثامن عند تعليق المنافسات، من عدة إصابات في صفوفه شملت هداف الفريق هاري كاين، لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو، والمهاجمين الهولندي ستيفن بيرغفاين والكوري والجنوبي سون هيونغ مين.

واستغل سون تعليق البطولة لإتمام تدريبات الخدمة العسكرية في بلاده التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع في معسكر مشاة البحرية.

وحول الموضوع قال مورينيو "لقد تعافوا من إصاباتهم، لذا فإن هاري كاين ليس مصاباً، وموسى سيسوكو ليس مصاباً، وستيفن بيرغفاين ليس مصاباً، وأصبح علينا الاستعداد لنكون جاهزين للعب كرة القدم".

وأضاف "بالنسبة لهم، كانوا مصابين لفترات طويلة، وعندما اقتربوا من الشفاء توقفنا عن التدريب (...) لا أعرف وهم لا يعرفون، علينا الانتظار للحصول على الإذن الرسمي والمناسب للاعبين للعودة إلى التمارين من جديد في مجموعات لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العودة إلى مستوى المنافسة العادي".

