مورينيو أبلغ كاين أنه سيساعده ليصبح نجماً عالمياً

استدعى مورينيو المهاجم الدولي إلى مكتبه في اليوم الثالث بعد تعيينه خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.



وفي مشهد من الفيلم الوثائقي "كلّ شيء أو لا شيء" الذي يبدأ عرضه الاثنين على منصة "أمازون"، يظهر مورينيو جالسا إلى جانب هدافه الذي كان مقربا من بوكيتينو وهو يشرح له كيفية سير العلاقة بينهما بشكل جيد.

قال مورينيو "شاهدتك تتدرّب أمس، ولا شك لدي بأنك قائد. هذا شعوري. العالم ينظر إلى الكرة الإنكليزية باحترام كبير جدا، لكنهم ما زالوا يعتقدون أن نجوم سينما كرة القدم ينتمون إلى أمكنة أخرى".

تابع "يجب أن نبني أيضا مكانتك بهذا الاتجاه. كمدرب، أنا قريب من هذا الجو تقريبا. لدي بعد عالمي، ومن خلال تواجدك معي أعتقد انني أستطيع مساعدتك".

وأضاف مورينيو لكاين أنه يملك لاعبين أفضل من فريقه السابق، مانشستر يونايتد، معتبرا أن سبيرز لديه القدرة على "الانفجار".

ويبدأ الوثائقي مع الانطلاقة السيئة لتوتنهام في موسم 2019-2020، وصولا إلى اقالة بوكيتينو.

وأشار مورينيو إلى لاعبيه أنهم لطفاء زيادة عن اللزوم، كاشفا أن النصيحة الوحيدة التي قدمها له مدرب يونايتد السابق السير اليكس فيرغوسون هي محاولة التعاقد مع لاعب وسط توتنهام ديلي آلي.

وقال مورينيو لرئيس النادي دانيال ليفي "أعطاني السير أليكس فيرغوسون نصيحة واحدة في سنتين ونصف: اشترِ ديلي آلي. هذا الشاب، بهذه الذهنية، الطريقة التي يلعب، الشراسة في عقله. هذا الشاب هو لاعب مانشستر يونايتد. اشترِ ديلي آلي".

تابع "وهو (فيرغوسون) لديه نظرة للاعب كرة القدم. لكن (آلي) لا يتدرّب بشكل جيّد، يجب أن نجد حافزا له".