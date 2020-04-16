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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مورا يتوقّع تراجعاً مخيفاً لتوتنهام إذا رحل كاين

قال البرازيلي لوكاس مورا مهاجم توتنهام هوتسبير إن ناديه سيعاني لإيجاد بديل للقائد هاري كاين إذا رحل عن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية هذا الموسم.

Reuters

ويمتد عقد كاين مع توتنهام حتى 2024 لكنه قال الشهر الماضي إنه قد يغادر إذا لم يمض النادي اللندني في الاتجاه الصحيح.

وكين، قائد منتخب إنكلترا أيضاً، هو ثالث أفضل هداف في تاريخ توتنهام لكنه لم يتوج بأي لقب حتى الآن مع نادي صباه.

وقال البرازيلي مورا "أنا متأكد من أن توتنهام يستقبل كل موسم عروضاً لكين. أريد أن يبقى لأنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا وليس من السهل العثور على لاعب مثله".

وأضاف "يعرف الجميع أنه لاعب كبير".

ويتعافى كاين، الذي سجل 11 هدفاً في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم، من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية بينما توقفت كرة القدم الإنكليزية لأجل غير مسمى بسبب جائحة كوفيد-19.

واحتل توتنهام المركز الثامن قبل توقف الدوري بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال مورا إن كاين لاعب محوري في خطط المدرب جوزيه مورينيو.

وتابع "أنا واثق من أن مورينيو يريد الاحتفاظ به ويعتمد عليه في الفترة المتبقية من الموسم ويضعه في حساباته بالموسم المقبل أيضاً".

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