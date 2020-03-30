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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ملعب توتنهام يشارك في الصراع ضد فيروس كورونا

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كغيره من الأندية تحمل توتنهام مسؤوليته الاجتماعية ووضع ملعبه تحت تصرف الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

Reuters


وأعلن توتنهام الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين أنّ ملعبه الذي يتسع لقرابة 62 ألف متفرج سيشارك في الحملة المتبعة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في بيان للنادي اللندني: "بدءاً من اليوم الإثنين ملعبنا سيستخدم لدعم الأفراد الضعفاء عبر مجتمعاتنا الذين تأثروا بجائحة كورونا".

وتمّ إيقاف النشاطات الرياضية في معظم دول العالم بعد قرارات الحجر الصحي المنزلي التي اتخذتها الكثير من الحكومات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ليفي رئيس توتنهام: "دائماً كنا واضحين بشأن التزامنا أمام المجتمع"، مشيراً إلى فخره بجهود كل من يعمل بجد في سبيل الحد من خطورة فيروس كورونا.

وأسهمت الرياضة بشكل فعال وبأساليب مختلفة في دعم الجهود الحكومية للتصدي لفيروس كورونا الذي تجاوز عدد المصابين به نصف مليون نسمة.

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