ملعب توتنهام يشارك في الصراع ضد فيروس كورونا



وأعلن توتنهام الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين أنّ ملعبه الذي يتسع لقرابة 62 ألف متفرج سيشارك في الحملة المتبعة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في بيان للنادي اللندني: "بدءاً من اليوم الإثنين ملعبنا سيستخدم لدعم الأفراد الضعفاء عبر مجتمعاتنا الذين تأثروا بجائحة كورونا".

وتمّ إيقاف النشاطات الرياضية في معظم دول العالم بعد قرارات الحجر الصحي المنزلي التي اتخذتها الكثير من الحكومات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ليفي رئيس توتنهام: "دائماً كنا واضحين بشأن التزامنا أمام المجتمع"، مشيراً إلى فخره بجهود كل من يعمل بجد في سبيل الحد من خطورة فيروس كورونا.

وأسهمت الرياضة بشكل فعال وبأساليب مختلفة في دعم الجهود الحكومية للتصدي لفيروس كورونا الذي تجاوز عدد المصابين به نصف مليون نسمة.