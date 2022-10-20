مصير جيرارد على المحك بعد الخسارة أمام فولهام

وسجل هاريسون ريد (36) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (68 من ركة جزاء) وتايرون مينغز (83 خطأ في مرمى فريقه) الأهداف.

ومني أستون فيلا بالخسارة الثانية تواليًا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند تسع نقاط وتراجع إلى المركز السابع عشر.

وأشارت بعض التقارير المحلية الى أن موقع أسطورة ليفربول قد يكون في خطر وتطيح به الادارة من منصبه.

في المقابل، عاد فولهام الى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل رافعًا رصيده الى 15 نقطة في المركز التاسع.

وتخلص ليستر سيتي من المركز الأخير بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما المدافع الألماني روبن كوخ (16 خطأ في مرمى فريقه) وهارفي بانز (35).

وهذا الفوز الثاني فقط هذا الموسم لبطل إنكلترا 2016 رافعًا رصيده الى 8 نقاط وصعد إلى المركز ما قبل الأخير مقابل تسع نقاط لليدز يونايتد السادس عشر.

