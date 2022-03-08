مصادر صحفية – رونالدو يعود إلى تدريبات يونايتد

وأكّدت صحيفة "ميرور" أن قائد المنتخب البرتغالي عاد إلى تدريبات الفريق استعداداً للمواجهة المهمة أمام توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الـ"بريميرليغ".

ونشرت الصحيفة لقطات عن وصول رونالدو مع طاقمه الأمني إلى كارينغتون، مقر تدريبات الشياطين الحمر، اليوم الثلاثاء.

وغاب رونالدو عن الديربي الذي خسره الشياطين الحمر أمام مانشستر سيتي بنتيجة (4-1)، يوم الأحد الماضي بسبب إصابة في الفخذ بحسب ما أعلن مدربه رالف رانغنيك: "واجه كريستيانو بعض المشاكل مع عضلات الفخذ يوم الجمعة ومنذ ذلك الحين لم يتدرب".

وبعد غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي، سافر رونالدو إلى البرتغال الأمر الذي شكّل مفاجأة لبعض زملائه في الفريق وتساؤلات عن مستقبله مع النادي، خصوصاً أن رانغنيك كان طلب من لاعبيه إجراء عمليات التأهيل في مانشستر بدلًا من السفر إلى الخارج.