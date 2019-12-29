مصادر إعلامية ترجّح عودة وشيكة لمويز إلى وست هام

وأقيل المدرب التشيلي بعد الخسارة 2-1 بملعبه أمام ليستر سيتي أمس السبت وهي تاسع هزيمة للفريق في 12 مباراة بالدوري ليتراجع للمركز 17 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وستكون هذه ثاني فترة لمويز مع وست هام بعد أن أنقذه من الهبوط في موسم 2017-2018 خلال ارتباط امتد لستة أشهر.

وتولى مويز قيادة وست هام في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ليخلف سلافن بيليتش وانتشله من منطقة الخطر لينهي الموسم في المركز 13.

لكن النادي اختار عدم تجديد العقد وعيّن بليغريني الفائز بلقب الدوري من قبل مع مانشستر سيتي وقاد وست هام للمركز العاشر في الموسم الماضي.

وإذا عاد مويز للمنصب فإنّ أول مباراة له ستكون بملعب وست هام أمام بورنموث صاحب المركز 16 الأربعاء.