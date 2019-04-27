مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم 

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم الأحد 28 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 16:05 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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