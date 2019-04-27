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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر

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مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنكليزي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

REUTERS

مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم 

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي 

 

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يوم الأحد 28 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 16:05 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. 

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

 

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