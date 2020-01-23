البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة ليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.
مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون وفي بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
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|مباراة ليفربول وولفرهامبتون - التغطية لحظة بلحظة
التشكيلة الأساسية للفريقين:
ليفربول
ولفرهامبتون