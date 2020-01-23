العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

من قبل

مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي اليوم الخميس ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

REUTERS

البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة. 

مباراة ليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

 

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون وفي بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

للاطلاع على الباقات والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا

مباراة ليفربول وولفرهامبتون - التغطية لحظة بلحظة 

 

التشكيلة الأساسية للفريقين: 

ليفربول 

 

ولفرهامبتون 

 

ليفربول ولفرهامبتون واندررز
السابق مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديد
اقرأ
مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديدا لضم فيرنانديش من سبورتينغ
التالي

آخر الأحداث