مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

سنتابع معكم يوم الأحد البث المباشر المرتبط بمباراة ليفربول المتصدر بقيادة نجمه محمد صلاح وضيفه العنيد ولفرهامبتون إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون سيكون يوم الأحد في 29 كانون الأول/ديسمبر في الساعة 19:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث على قناة HD2.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون – مباشر



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البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.



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