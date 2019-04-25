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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر

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مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون في الدوري الإنكليزي ستكون في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم 


موعد مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون 

ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر يوم الجمعة 26 نيسان/أيلول في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر).

البث المباشر لمباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون ستكون حصرياً على beIN SPORTS HD 2. 

مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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