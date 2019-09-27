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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مشاهدة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر

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مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنكليزي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

REUTERS

 

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد 

البث المباشر لمباراة ليفربول ومضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت 28 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 13:30 بتوقيت مصر). 
 
مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. 

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

ليفربول الإنكليزي
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