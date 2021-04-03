مشاهدة البث المباشر لمباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

معلومات البث المباشر لمباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومضيفه ليستر سيتي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات الشيقة.

وفرضت مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أبرز مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي ينتهجها الفريقان ورغبة الطرفين في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

ويخوض "السيتيزنس" المواجهة وهو في أفضل أحواله بما أنه متصدرّ للـ"بريمرليغ" برصيد 71 نقطة كما ضمن بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إذ سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء المقبل فضلاً عن استمرار حظوظه في المراهنة على لقبي كأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين.

أما فريق "الثعالب" فسيعمل على تحقيق فوزه الثالث توالياً وتعزيز مركزه الثالث المؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ليستر وسيتي اليوم السبت على الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.