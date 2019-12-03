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الدوري الإنكليزي الممتاز

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا، كما يمكنكم الاشتراك الآن لمتابعة لقاء كتيبة كلوب سواء على الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني.

AFP

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في بث مباشر وحصري

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون 


مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول وإيفرتون نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS  نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.


ويأمل ليفربول أن يواصل نتائجه الملفتة فيث الدوري الممتاز والتي جعلته يتصدر بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي قبل انطلاق المرحلة الـ15.

مباراة ليفربول وإيفرتون - معلومات البث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة HD1 يوم الأربعاء.
 
وستبث مباراة ليفربول وإيفرتون تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وإيفرتون أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.
 

إيفرتون ليفربول
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