مستقبل ستونز مع مانشستر سيتي سيتحدد بعد نهاية الموسم

وعانى ستونز من نقص اللياقة البدنية منذ انضمامه إلى سيتي عام 2016 وتراجع ترتيبه في قلب دفاع الفريق بعد إيمريك لابورت وفرناندينيو وإيريك غارسيا ونيكولاس أوتامندي.

وتكهنت وسائل اعلام بريطانية بأن ستونز، الذي يمتد عقده مع سيتي حتى 2022، يعد مطلباً لأرسنال وناديه السابق إيفرتون،

وأوضح غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء: "قلت عدة مرات وسأكرر قولي إنني أكثر من سعيد بشخصية واحترافية ستونز".

وأضاف "أريد أفضل شيء له وفي نهاية الموسم سنجتمع لنتحدث عما سيحدث لأنه أحيانا تكون رغبتي معاكسة لرغبة اللاعبين أو رغبة النادي، أنا صادق معهم وموقفي ليس فقط مع جون بل مع أي لاعب آخر هو الحاجة للتغيير وسنتحدث في ذلك".

واكتفى ستونز بخوض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم بسبب إصابة بالكاحل.

وواصل غوارديولا "بالتأكيد نريد أن يعود للعب والتدريب لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر بدون إصابات. عانى جون من الإصابات لكنه يتمتع بالكفاءة بالتأكيد ولا شك في ذلك".



