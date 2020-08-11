مدير فولهام يوضح استراتيجية الفريق في موسم الانتقالات

وهبط فولهام للدرجة الثانية في نهاية موسم 2018-2019 رغم إنفاق 100 مليون جنيه استرليني (130.85 مليون دولار) لشراء لاعبين.

وتأهل سريعا للدوري الممتاز وقال خان إن الإنفاق الضخم في صيف 2018 وضع الأسس في رحلة العودة للأضواء.

وأبلغ صحيفة تايمز "الاستثمار الضخم كان سبباً مهما في التأهل للدوري الممتاز. أنفقنا من أجل المستقبل وأنا سعيد جدا باللاعبين الذين تعاقدنا معهم في 2018".

وأضاف "أشعر بتحسن في النادي ولا نحتاج لإعادة البناء مجددا وأتوقع أن نحتفظ بتشكيلة مشابهة جداً للتي قادتنا للصعود، لن ننفق 100 مليون جنيه استرليني مجددا ولا أعتقد أننا بحاجة لذلك. أفضل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم سيستمرون معنا".

وقال المدرب سكوت باركر إنه لن تحدث تغييرات شاملة في التشكيلة التي حجزت بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

