مدرب نوريتش يأمل تعافي بوكي قبل لقاء ولفرهامبتون

وهز بوكي، هداف نوريتش، الشباك خلال التعادل 1-1 مع ليستر سيتي قبل إصابته في الشوط الأول لكنه أكمل المباراة حتى النهاية.

وأبلغ فاركه الصحفيين "نشعر ببعض القلق لأنه أصيب بكسر في إصبع خلال الشوط الأول. اضطر لخوض الشوط الثاني بكثير من الألم".

وأضاف "لا نعرف حجم الإصابة لكنه كان يتألم والتقى بالطبيب. لا نشعر بقلق شديد ويوجد أسبوع أمامنا لمعالجة الوضع. إنه شاب من

فنلندا ويتمتع بالقوة".

وتابع "أنا واثق من أنه سيكون جاهزاً لمباراة ولفرهامبتون".

وأوقف التعادل سلسلة انتصارات ليستر، صاحب المركز الثاني، بعد ثماني مباريات متتالية بينما عززت النتيجة فرص نوريتش، الصاعد للأضواء، في تجنب الهبوط لكنه لا يزال في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 17 مباراة.

