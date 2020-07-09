مدرب شيفيلد يونايتد يحاول تقليل الضغوط على فريقه قبل موقعة تشيلسي

وعاد شيفيلد لدوري الأضواء لأول مرة منذ 2007 ليقدم عروضاً فاقت التوقعات رفعته للمركز السابع في الدوري وهو آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي قبل أربع مباريات من النهاية.

وأبلغ وايلدر مؤتمراً صحفياً: "لا نضغط من أجل اللعب في أوروبا، كلها تكهنات لوسائل إعلام".

وتابع: "أنا مسؤول فقط عن أداء الفريق وأسعى لإنهاء البطولة في أعلى مركز ممكن ونرغب في ذلك بغض النظر عن أفضلية الفرق الأخرى التي تسبقنا".

ويستضيف شيفيلد، الذي لم يخسر في خمس مباريات بالدوري على ملعبه عقب فوزه 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز يوم الأربعاء، منافسة تشيلسي يوم السبت.

وقال وايلدر: "يملك تشيلسي لاعبين يشكلون خطورة في كل مركز، مانشستر سيتي وليفربول يتألقان هجومياً ولا يقل تشيلسي عنهما، إنّه واحد من أكثر الفرق التي تلعب بسلاسة في الدوري".

وأضاف: "يملك تشيلسي لاعبين أصحاب مهارة وسرعة وقدرة على التحرك بدون كرة ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا أمام المنافس".