مدرب شيفيلد يونايتد لن يجبر لاعبيه على خوض المباريات

وقال وايلدر: "إذا جاء أي لاعب لرؤيتي وقال لي هذا الأمر ليس لي، فإني سأحترم ذلك".

لكن وايلدر أعرب عن أمله بأن يحذو الدوري الإنكليزي حذو نظيره الألماني الذي سيستأنف الأسبوع المقبل، وأن ينهي الموسم خلافا لما حصل في هولندا وفرنسا اللتين قررتا عدم إكماله بسبب وباء "كوفيد-19".

وقال وايلدر "اعتقد بأنه يتعين علينا إنهاء الموسم بغض النظر عن الوقت الذي يستوجبه هذا الأمر. اعتقد بأن جميع المطلعين على التفاصيل يعرفون تماما تداعيات إلغاء الموسم ليس فقط من الناحية المالية بل أيضا من الناحية الاجتماعية والذهنية".

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع في الدوري بفارق نقطتين عن المركز الخامس الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، و5 نقاط عن المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتوقف الدوري الإنكليزي منتصف آذار/مارس قبل نهايته بتسع مراحل، وتعمل رابطة الدوري على "مشروع الاستئناف" من أجل استئناف النشاط واكمال موسم 2019-2020.

ويتم بحث إقامة المباريات الـ92 المتبقية على ملاعب محايدة وراء أبواب موصدة، لكن المفاوضات بين أندية النخبة تبدو شاقة بين مؤيد ومعارض.