مدرب شيفيلد يأمل متابعة فريقه لمستواه المبهر قبل التوقف



وبعد ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات اقترب شيفيلد يونايتد من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قبل جائحة فيروس كورونا وتوقف الموسم في آذار/ مارس الماضي.



والفوز على فيلا المتعثر سيؤدي إلى تقدم فريق وايلدر على مانشستر يونايتد في المركز الخامس الذي قد يكون مؤهلاً هذا الموسم إلى دوري الأبطال.



وقد تكون هذه قصة صعود مذهلة لشيفيلد يونايتد بعد أن كان فريقاً مغموراً في الدرجات الأدنى قبل ثلاث سنوات، لكن وايلدر يدرك أنّ هذا الحلم يتطلب جهداً شاقاً من لاعبيه بعد فترة توقف غير مسبوقة.



وأبلغ الصحفيين عبر مؤتمر افتراضي: "التوقف يساعد بعض الفرق، أتمنى أن يكون بإمكاننا الانطلاق من حيث توقفنا لكن لن نعرف ذلك حتى نبدأ ونحن مستعدون للعمل".



وتجمع المباراة في فيلا بارك بين فريقين صاعدين للأضواء لكنها ستحظى باهتمام هائل لأنّها أول مباراة بالدوري الممتاز بعد العودة.



وأضاف وايلدر: "الشعور مختلف قليلاً في أول مباراة بعد العودة ونتفهم حجم الاهتمام الهائل والتغطية بعد أن كانت مباراة من الدرجة الثانية قبل عام ونريد أن نظهر بشكل جيد".