مدرب ساوثهامبتون ينتظر الميركاتو الشتوي "بفارغ الصبر"

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء إن فريقه يتطلع إلى ضم لاعبين اثنين على الأقل خلال فترة الانتقالات المقبلة لأن تشكيلة الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تفتقر للتوازن في بعض المراكز.

ويحتل ساوثهامبتون المركز 17 في الدوري متقدماً بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط واعترف هازنهوتل بوجود مشاكل في الفريق قبل بداية الموسم.

وقال المدرب النمساوي للصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في لندن بعد غد الخميس "سننشط خلال فترة الانتقالات (في يناير المقبل) هذا مؤكد. واجهنا صعوبات خلال الصيف. التوازن في الفريق ليس بنسبة مئة بالمئة.

"في بعض المراكز لدينا الكثير من البدائل وفي مراكز أخرى لا يوجد. هذا ليس مناسباً عند إيقاف أي لاعب أو في حالة الإصابات.

"المشكلة تكمن في ارتفاع القيمة المالية للتعاقدات بالدوري الإنكليزي بشكل كبير للغاية. سنحاول ضم لاعبين اثنين".

وأكد هازنهوتل أن فريقه سيخوض مباراة تشيلسي بدون مهاجمه شين لونغ والجناح موسى جينيبو لكن سفيان بوفال لاعب الوسط قد يعود إلى تشكيلة الأساسية.

وأضاف "شين لونغ يعاني من إصابة طفيفة في ركبته تعرض لها في المباراة الأخيرة. لم يتمكن من التدريب اليوم ولا تبدو حالته جيدة.

"بالنسبة لموسى من المبكر جداً مشاركته أمام تشيلسي. عانى كيفن (دانسو) من وعكة صحية لكنه تدرب اليوم مع الفريق لأول مرة. الأمر الجيد هو أن بيير (هويبرغ) تعافى جيداً بعد إصابة في ركبته ولهذا يمكن أن يعود للمران".

وسيواجه ساوثهامبتون منافسه تشيلسي الذي عاد للانتصارات بفوزه 2-صفر على توتنهام هوتسبير في المباراة الأخيرة.

وقال هازنهوتل "خضنا مباراة صعبة للغاية على أرضنا أمام تشيلسي (الخسارة 4-1) وندرك مدى قوته.

"واجه تشيلسي بعض الصعوبات قبل مباراة توتنهام. سيكون من المثير رؤية طريقة لعبهم أمامنا. لعب تشيلسي بخمسة لاعبين في الدفاع أمام توتنهام. يجب أن نكون مستعدين لكافة الاحتمالات".

