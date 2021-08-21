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مدرب توتنهام: مهمتي لا تشمل إقناع اللاعبين بالبقاء

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قال نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام هوتسبير الإنكليزي إن مهمته على رأس الجهاز الفني للنادي اللندني لا تشمل إقناع اللاعبين بالاستمرار في اللعب للفريق بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن رغبة تانغي ندومبيلي صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي في المغادرة.

AFP

وكان لاعب الوسط ندومبيلي (24 عاماً) انضم لتوتنهام قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 54 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار) وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي في تموز/يوليو 2019.  

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ندومبيلي يرغب في الانتقال بعد فشله في تحقيق ما كان يتوقعه بعد إحرازه ثمانية أهداف فقط خلال 75 مباراة في جميع المنافسات.  

ولم يشارك ندومبيلي في أي مباراة ودية خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة نونو وغاب عن مباراة الفريق الأولى في الموسم الجديد أيضاً.  

وأكد نونو عدم مشاركة لاعب الوسط في مباراة الفريق المقبلة خارج أرضه في مواجهة ولفرهامبتون واندرارز غداً الأحد أيضاً.  

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين أمس الجمعة "لا علاقة لي بما حدث في الماضي..  ما أستطيع قوله لكم هو أن تانجاي لاعب في فريقنا وهو يعمل لكن علينا الحديث بصراحة وإخراج أفضل ما في جعبة تانجاي. لكن لابد أن
 تأتي المبادرة من جانبه".  

وأضاف نونو "وكما قلت سلفاً فإنني غير مسؤول عن إقناع اللاعبين بالاستمرار في اللعب لتوتنهام هوتسبير بل إعداد اللاعبين للعب لتوتنهام هوتسبير".  

وهناك تكهنات أخرى تتحدث أيضاً عن رغبة المهاجم هاري كاين في الرحيل عن توتنهام والانضمام إلى مانشستر سيتي حامل اللقب.
         

توتنهام هوتسبير هاري كاين تانغي ندومبيلي نونو إسبيريتو سانتو
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