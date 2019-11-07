مدرب إيفرتون يأمل في عودة غوميز هذا الموسم

وقال سيلفا على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل المواجهة المنتظرة أمام ساوثمبتون السبت في الدوري الممتاز "ليس من السهل تحديد موعد معين لعودته. ما يدور في ذهننا بحسب تعليمات أعضاء الفريق الطبي، هو أنه من الممكن رؤية أندريه وهو يلعب مجدداً هذا الموسم" الذي ينتهي في أيار/ مايو المقبل.

وتابع "من الواضح، أن هذا ليس شيئاً مؤكداً بنسبة 100 بالمئة، ولكن لدينا فرصة جيدة لحصول ذلك. هو قوي، وهذا أمر مؤكد، وسيكون أقوى كلاعب".

وخضع غوميز، البالغ 26 عاماً، لعملية جراحية الاثنين، بعدما أصيب بكسر في الكاحل الأيمن قبل نحو عشر دقائق من نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبر الأحد (1-1)، بعد تدخل قوي من مهاجم الأخير الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، أدى لاصطدامه بزميل الأخير الإيفواري سيرج أورييه.

وتوقفت المباراة لدقائق عدة، قبل أن ينقل غوميز على حمالة. وأثارت الإصابة حالة من الذهول والصدمة لدى اللاعبين، أكانوا زملاء البرتغالي أو حتى سون ولاعبين آخرين في توتنهام نظراً لهول الإصابة القاسية.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء بداية في وجه الكوري الجنوبي، لكنه سرعان ما غيّر لونها برفعه البطاقة الحمراء بعدما تبيّن حجم الإصابة التي تعرض لها البرتغالي، إذ أدى الخلع الى تغيّر بنوي في وضع القدم اليمنى، لتشكل زاوية بنحو 45 درجة مع الساق.

وأقدم الاتحاد الإنكليزي الثلاثاء على إلغاء البطاقة الحمراء لسون بعد استئناف تقدم به فريقه، فيما أفاد اللاعب الكوري الجنوبي أنه تبادل الرسائل مع غوميز معبراً له عن أسفه الشديد لما حصل.