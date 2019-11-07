العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مدرب إيفرتون يأمل في عودة غوميز هذا الموسم

أعلن البرتغالي ماركو سيلفا مدرب إيفرتون الانكليزي الخميس، أن مواطنه أندريه غوميز الذي خضع لعملية جراحية الثلاثاء لمعالجة كسر في الكاحل الأيمن، يمكن أن يعود إلى الملاعب هذا الموسم.

Reuters

 

وقال سيلفا على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل المواجهة المنتظرة أمام ساوثمبتون السبت في الدوري الممتاز "ليس من السهل تحديد موعد معين لعودته. ما يدور في ذهننا بحسب تعليمات أعضاء الفريق الطبي، هو أنه من الممكن رؤية أندريه وهو يلعب مجدداً هذا الموسم" الذي ينتهي في أيار/ مايو المقبل.

وتابع "من الواضح، أن هذا ليس شيئاً مؤكداً بنسبة 100 بالمئة، ولكن لدينا فرصة جيدة لحصول ذلك. هو قوي، وهذا أمر مؤكد، وسيكون أقوى كلاعب".

وخضع غوميز، البالغ 26 عاماً، لعملية جراحية الاثنين، بعدما أصيب بكسر في الكاحل الأيمن قبل نحو عشر دقائق من نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبر الأحد (1-1)، بعد تدخل قوي من مهاجم  الأخير الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، أدى لاصطدامه بزميل الأخير الإيفواري سيرج أورييه.

وتوقفت المباراة لدقائق عدة، قبل أن ينقل غوميز على حمالة. وأثارت الإصابة حالة من الذهول والصدمة لدى اللاعبين، أكانوا زملاء البرتغالي أو حتى سون ولاعبين آخرين في توتنهام نظراً لهول الإصابة القاسية.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء بداية في وجه الكوري الجنوبي، لكنه سرعان ما غيّر لونها برفعه البطاقة الحمراء بعدما تبيّن حجم الإصابة التي تعرض لها البرتغالي، إذ أدى الخلع الى تغيّر بنوي في وضع القدم اليمنى، لتشكل زاوية بنحو 45 درجة مع الساق.

وأقدم الاتحاد الإنكليزي الثلاثاء على إلغاء البطاقة الحمراء لسون بعد استئناف تقدم به فريقه، فيما أفاد اللاعب الكوري الجنوبي أنه تبادل الرسائل مع غوميز معبراً له عن أسفه الشديد لما حصل.

السابق فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة
اقرأ
فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الثالثة
التالي

آخر الأحداث