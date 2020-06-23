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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مدرب أستون فيلا يطالب الحكام بمزيد من الحماية لغريليش

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قال دين سميث مدرب أستون فيلا إن جاك غريليش قائد فريقه بحاجة لمزيد من الحماية من الحكام بعدما أصبح لاعب الوسط الأكثر تعرضا لمخالفات في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

Reuters

وأظهرت إحصاءات شركة أوبتا التي توفر بيانات رياضية أن غريليش تعرض إلى تسع مخالفات خلال هزيمة أستون فيلا 2-1 أمام تشيلسي يوم الأحد، وهو أكبر عدد من المخالفات ضد لاعب واحد في مباراة واحدة هذا الموسم.

ويبلغ إجمالي المخالفات التي تعرض لها هذا الموسم 140، ويأتي ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس في المركز الثاني وتعرض إلى 98 مخالفة.

وأبلغ سميث الصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم الأربعاء ”كانت هناك علامة على اسم جاك طيلة الموسم... الاحصائية الأكثر إثارة للدهشة هي أن كل هذه المخالفات أسفرت عن خمسة إنذارات فقط“.

وأضاف ”يحتاج الحكام إلى توفير مزيد من الحماية له بالتأكيد. هناك جروح في كل جزء في ساقه“.

ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير قبل ثماني مباريات على نهاية الموسم. 
 

أستون فيلا الإنكليزي
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