مدافع وولفرهامبتون يغيب عن بداية الموسم القادم



وذكر وولفرهامبتون في بيان أنّ مدافعه الإسباني تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها 1-صفر على أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي الخميس الماضي وأنّه سيحتاج إلى جراحة لإصلاح الإصابة.



وقال مات بيري طبيب وولفرهامبتون إن: "الفحوص أكدت الانطباع الأول للإصابة في الرباط الصليبي والتي ستتطلب جراحة لإصلاح الإصابة".



وأضاف الطبيب: "تمّ ترتيب كلّ هذا والفريق بكامله يتمنى لجوني الشفاء العاجل".



وسيلتقي وولفرهامبتون مع إشبيلية الإسباني في دور الثمانية للدوري الأوروبي.