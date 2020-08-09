وذكر وولفرهامبتون في بيان أنّ مدافعه الإسباني تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها 1-صفر على أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي الخميس الماضي وأنّه سيحتاج إلى جراحة لإصلاح الإصابة.
وقال مات بيري طبيب وولفرهامبتون إن: "الفحوص أكدت الانطباع الأول للإصابة في الرباط الصليبي والتي ستتطلب جراحة لإصلاح الإصابة".
وأضاف الطبيب: "تمّ ترتيب كلّ هذا والفريق بكامله يتمنى لجوني الشفاء العاجل".
وسيلتقي وولفرهامبتون مع إشبيلية الإسباني في دور الثمانية للدوري الأوروبي.
مدافع وولفرهامبتون يغيب عن بداية الموسم القادم
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