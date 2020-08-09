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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مدافع وولفرهامبتون يغيب عن بداية الموسم القادم

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أكد نادي وولفرهامبتون الإنكليزي أنّ مدافعه جوني سيغيب عن مسيرة الفريق في الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة.

Reuters


وذكر وولفرهامبتون في بيان أنّ مدافعه الإسباني تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها 1-صفر على أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي الخميس الماضي وأنّه سيحتاج إلى جراحة لإصلاح الإصابة.

وقال مات بيري طبيب وولفرهامبتون إن: "الفحوص أكدت الانطباع الأول للإصابة في الرباط الصليبي والتي ستتطلب جراحة لإصلاح الإصابة".

وأضاف الطبيب: "تمّ ترتيب كلّ هذا والفريق بكامله يتمنى لجوني الشفاء العاجل".

وسيلتقي وولفرهامبتون مع إشبيلية الإسباني في دور الثمانية للدوري الأوروبي.

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