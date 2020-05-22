مدافع واتفورد يرى العودة "مستحيلة" في 12 حزيران/يونيو

ويضع مسؤولو الدوري نصب أعينهم استئناف الـ"بريميرليغ" منتصف حزيران/يونيو، بعد عودة الأندية إلى التمارين بمجموعات صغيرة هذا الأسبوع.



لكن البلجيكي كاباسيلي يعتقد أنّ اللاعبين لن يكون بوسعهم الوصول الى لياقتهم البدنية المثالية في هذه الفترة.



قال لتدوين "كاونتر أتاك" الصوتي "نتحدث عن 12 حزيران/يونيو، أعتقد أنّه مستحيل، لأن فترة التمارين أقل من ثلاثة أسابيع بعد توقف طويل دون القيام بأيّ شيء، هذا خطير بالنسبة إلينا".



تابع اللاعب الكونغولي الأصل: "لا أعلم، ليس لدي أيّة معلومات، لكن لا أعتقد أننا سنبدأ في 12 حزيران/يونيو".



أضاف: "الخيار الامثل لي هو في نهاية حزيران/يونيو. يكون لديك على الأقل أربعة أسابيع للتدرب مع الفريق".



وأصيب مدافع واتفورد الجامايكي أدريان ماريابا (33 عاماً) وعضوان من الجهاز الفني بفيروس "كوفيد-19"، فيما رفض قائدهم تروي ديني خوض التمارين بسبب مخاوف حول صحة عائلته.



وتفهم كاباسيلي ابتعاد ديني على غرار لاعب وسط تشيلسي الفرنسي نغولو كانتي، مضيفاً أنّ النادي لا يضع ضغوطاً على اللاعبين من أجل العودة "لو كانت التمارين الكاملة 11 ضد 11 غداً مع التحامات، لن أعود أبداً".



تابع: "لكن في المرحلة الأولى، أعتقد أن الأمور في نصابها وقد حاولوا أن يكون ملعب التمارين آمناً للجميع".