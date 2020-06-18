مدافع سيتي يخرج من المستشفى

وأنهى سيتي المباراة بعشرة لاعبين عندما خرج المدافع الإسباني غارسيا محمولاً على المحفة بعد اصطدامه بزميله الحارس البرازيلي إيدرسون.

وتلقى غارسيا العلاج لعدة دقائق في الملعب قبل نقله إلى مستشفى في مانشستر لإجراء المزيد من الفحوص.

ولم ينجح سيتي في استبدال غارسيا بعدما أجرى المدرب بيب غوارديولا كل التغييرات الخمسة المتاحة.

وقال سيتي في بيان” خرج غارسيا من المستشفى. سنراقب حالته في الأيام المقبلة قبل عودته للتدريبات والمباريات. كل أفراد النادي يتمنون له سرعة الشفاء“.

ونشر إيدرسون البالغ من العمر 26 عاما يوم الخميس صورة لنفسه مع الإسباني غارسيا على تويتر قائلا” غارسيا بخير وسيعود“.