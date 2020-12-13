محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام

وبقي فولهام متقدماً بفضل هدف بوبي ريد 25 معظم أوقات المباراة، قبل أن يدرك النجم المصري محمد صلاح التعادل بركلة جزاء 79.

ولعب الحارس الفرنسي ألفونس أريولا دوراً هاماً في منح فريقه النقطة من البطل وذلك عندما تصدى لأكثر من كرة خطرة أبرزها للكابتن جوردان هندرسون.

بهذا التعادل فوت الريدز على أنفسهم فرصة الانفراد بالصدارة عن توتنهام الذي تعادل مع كريستال بالاس 1-1.

وصار رصيد كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب 25 نقطة وهو نفس رصيد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. لكن ليفربول في المركز الثاني بفارق الأهداف.

أما فولهام فانتعش فعلياً بهذه النقطة وصار رصيده 8 نقاط في المركز السابع عشر.

على ملعب "كرافن كوتيج" في لندن، دخل ليفربول مباراته مع فولهام الصاعد هذا الموسم الى الدرجة الممتازة والذي يعاني في مركز متأخر في الترتيب، مرشحاً للخروج بنقاط المباراة الثلاث وانتزاع الصدارة.

بيد أن فولهام كان نداً عنيداً له وبذل لاعبوه جهوداً كبيرة واستحقوا التقدم بهدف رائع حمل توقيع بوبي كوردوفا ريد الذي اطلق كرة قوية من داخل المنطقة فشل في التصدي لها الحارس البرازيلي اليسون فيليكس العائد من إصابة (25).

وضغط ليفربول في الشوط الثاني في محاولة لادراك التعادل لكن حارس فولهام أريولا تصدى لمحاولة قائد ليفربول جوردان هندرسون (61)، والمهاجم الشاب كورتيس جونز (72) قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول بطل الموسم الماضي اثر لمسة يد داخل المنطقة انبرى لها المصري محمد صلاح مدركا التعادل (79).

ورفع صلاح رصيده الى 10 اهداف ليتساوى في المركز الثاني لترتيب الهدافين مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، في حين يتصدر مهاجم ايفرتون دومينيك كالفرن لوين مع 11 هدفاً.

ورمى ليفربول بكل ثقله للخروج فائزاً وقام مدربه كلوب باشراك مهاجمه البلجيكي ديفوك اوريجي بدلاً من صلاح في الدقائق السبع الأخيرة، لكن لاعبي فولهام قادوا المباراة إلى بر الأمان.

