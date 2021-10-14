محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز

وتوّج صلاح مستواه المميز بنيل الجائزة التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين بعد تصويت الجماهير، وذلك إثر مساعدته ليفربول على احتلال وصافة الدوري برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن تشيلسي.

وغرّد ليفربول في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت اليوم الخميس: "بعد تصويت الجماهير، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين تذهب إلى الملك محمد صلاح".

وبصم صلاح في المباريات الثلاث التي خاضها في سبتمبر مع ليفربول في الدوري الممتاز إذ سجّل هدفاً في كل مباراة أمام ليدز يونايتد (3-0) وكريستال بالاس (3-0) وبرينتفورد (3-3).

