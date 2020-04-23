محادثات بشأن بث بعض مباريات الـ"بريمرليغ"

وتملك شبكتا "سكاي سبورتس" و"بريتيش تيليكوم" (بي تي) حقوق البث المباشر التلفزيوني لمباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لما تبقى من موسم 2019-2020، في المملكة المتحدة والذي تم تعليقه منتصف شهر آذار/مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ولفت دودن إلى أنه جرت "محادثات مثمرة" مع الهيئات الرياضية حول كيفية استئناف نشاطها في حال تخفيف القيود.

وقال الوزير للجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم، في معرض حديثه عن كيفية بث الأحداث الرياضية إذا ما أقيمت خلف أبواب موصدة، "لقد قلت لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز إنه لن يتم بث الإشارة إذا كانت واحدة من أكثر الرياضات متابعة (كرة القدم) استؤنفت خلف الأبواب الموصدة ولم يتمكن الجمهور بغالبيته من الوصول إليها".

بيد أن دودن الذي تحدث إلى المشرعين الأربعاء رفض التكهن حول المنصات التي ستبث المباريات.

واعتبر أن على الرابطة أن تكون مدركة للسبل التي يمكن من خلالها بث المباريات للمشاهدين، لافتا إلى وجود العديد من الخيارات الإبداعية في هذا الموضوع، "هذا شيء يجب أن يفكروا فيه، وقالوا إنهم يفعلون".

وقال دودن إن الحكومة تحدثت مع الشرطة والسلطات الصحية والحكومة المحلية في إطار التخطيط لاستئناف محتمل.

