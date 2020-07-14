مجهودات هازنهوتل محل إشادة من أسطورة ساوثامبتون

وخسر ساوثامبتون مرة واحدة منذ استئناف الدوري عقب توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19، وفاز في ثلاث مباريات وتعادل مرتين منها التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد يوم الاثنين.

وقال لي تيسير الذي أحرز 209 أهداف مع ساوثامبتون على مدار 16 عاما في النادي "هذا أمر احترافي يثير الفخر لكن هذا ما غرسه المدرب في اللاعبين وما يريده منهم ويطلبه منهم".

وقاد هازنهوتل ساوثامبتون للفوز 1-صفر على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في وقت سابق هذا الشهر وقال لي تيسير إن أداء الفريق أمام أندية القمة يظهر ما يستطيع تحقيقه.

وقال أسطورة ساوثامبتون "عندما ننظر إلى ما استطعنا فعله في الأسابيع الأخيرة الماضية، فإننا واجهنا سيتي على أرضنا ومانشستر يونايتد خارج أرضنا وإيفرتون خارج أرضنا".

وأضاف "لم نتعرض لأي هزيمة (في آخر ثلاث مباريات) وحصلنا على خمس نقاط ويمكن النظر إلى ذلك والتفكير أنه في حال استمرار هذا المستوى الموسم المقبل فما الشيء الذي يمكن تحقيقه بشكل واقعي؟ مما رأيت أتوقع إنهاء الموسم المقبل في النصف الأعلى".

ويحتل ساوثامبتون المركز 12 ويستضيف برايتون آند هوف ألبيون يوم الخميس المقبل.