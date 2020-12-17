English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

مجموعة beIN تجدد شراكتها مع رابطة الدوري الإنكليزي

من قبل

جددت مجموعة beIN الإعلامية شراكتها مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لبث المباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 2025.

https://www.premierleague.com/

وقالت الرابطة إن العلاقة التي بدأت مع مجموعة beIN الإعلامية عام 2013، ستستمر حتى 2025، وذلك لبث المباريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب هذه الشراكة، ستبث beIN SPORTS جميع المباريات البالغ عددها 380 مباشرة في كل موسم بجميع البلدان الـ 24 في المنطقة. 

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنكليزي: "يُسعدنا الاتفاق على هذا العقد المهم مع beIN SPORTS ، الشريك القديم والقيِّم. لديهم سجل حافل في تقديم محتوى الدوري الممتاز بجودة عالية عبر جميع منصاتهم".

وأضاف: "لدى أنديتنا، الملايين من المشجعين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد لعبت beIN دوراً مهماً في الترويج للدوري الممتاز والمساعدة في جعل هؤلاء المشجعين يتواصلون مع أنديتنا ولاعبينا".

من جانبه، قال ناصر الخليفي، رئيس مجموعة beIN الإعلامية: "يسعدنا تجديد شراكتنا الراسخة والموثوقة مع الدوري الممتاز حتى عام 2025. يثبت هذا العقد أن أصحاب الحقوق الذين يبذلون قصارى جهدهم لحماية ملكيتهم الفكرية يبذلون قصارى جهدهم أيضاً لحماية قيمة حقوقهم الإعلامية".

وأضاف: "تفخر beIN بأن تكون الشريك الرسمي للدوري الإنكليزي الممتاز في البلدان الـ24 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع إلى إلهام الملايين من مشجعي الدوري الإنكليزي الممتاز في المنطقة في الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ولسنوات عديدة بعدها.
 

beIN SPORTS الدوري الإنكليزي الممتاز
السابق ليفربول يتخطّى عقبة توتنهام وي
اقرأ
ليفربول يتخطّى عقبة توتنهام وينفرد بالصدارة
التالي الاتحاد الإنكليزي يتهم كافاني
اقرأ
الاتحاد الإنكليزي يتهم كافاني باستخدام مصطلح عنصري

آخر الأحداث